Dragon Ball Super: Broly, nel film si nasconde uno strano frame

Ormai in Giappone è stato proiettato da oltre sei mesi, mentre in Italia da poco più di tre. Dragon Ball Super: Broly è stato un fenomeno al botteghino in quanto lungometraggio animato, scavalcando qualunque altro film del franchise di Dragon Ball in quanto a incassi. Però, anche a mesi di distanza, la pellicola riserva delle scene simpatiche.

Un fan, probabilmente in seguito all'ennesimo re-watch di Dragon Ball Super: Broly, ha scovato una scena composta da frame molto particolari. Sul pianeta di ghiaccio, Broly e Goku iniziano lo scontro e il saiyan da poco inserito nell'universo canonico di Dragon Ball attacca il protagonista. Nel farlo, lo prende per le gambe e continua a farlo roteare per aumentare la potenza dell'impatto.

Solo che il fan Ebitafu ha scelto di fermare la scena in un momento particolare, quando la forma di Goku è estremamente bizzarra. Come potete vedere in calce, Goku ha una forma molto comica in contrasto con il Broly di fondo estremamente serioso. Ebitafu ha commentato scrivendo "Che Goku carino, lol", e in effetti il protagonista è stato ritratto dagli animatori come un personaggio molto spaventato dalla forza del nemico.

E voi avete trovato qualche altra scena di Dragon Ball Super: Broly che nasconde delle bizzarrie? Intanto, continuano le speculazioni dei fan su cosa potrebbe nascondere un prossimo lungometraggio di Dragon Ball Super.