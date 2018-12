Dragon Ball Super: Broly è il film più interessante del franchise

Su Dragon Ball Super: Broly si sono succedute numerose interviste e dichiarazioni di tante persone coinvolte nel progetto. Stavolta è il turno di Masako Nozawa, doppiatrice di Son Goku, dichiarare che il lungometraggio che vede il ritorno del Super Saiyan Leggendario è il più interessante del franchise.

La doppiatrice ha praticamente vissuto tutta la saga di Dragon Ball dal primo episodio della prima serie all'ultimo di Dragon Ball Super, passando per numerosi contenuti aggiuntivi come altri film e videogiochi, doppiando non solo Goku ma anche Gohan, Bardack, Tarles e Black Goku. Di conseguenza, ha una conoscenza del lavoro fatto per ogni scena, eppure ha affermato, alla fine del doppiaggio dell'ultima battuta del film, che Dragon Ball Super: Broly sia il miglior lungometraggio del franchise e spera che sia amato da tutti. Ha anche ringraziato i fan americani e ha chiesto che il mondo intero guardasse le avventure di Goku, scherzando anche su un'apparizione del personaggio alle olimpiadi di Tokyo 2020: "Desidero tanto di urlare 'Ha!' (sillaba finale della Kamehameha) come Goku e accendere la fiamma olimpica alle Olimpiadi 2020".

Durante l'evento dove Masako Nozawa ha fatto questa rivelazione, erano presenti anche altri doppiatori di Dragon Ball Super: Broly, come Ryo Horikawa (Vegeta), Ryusei Nakao (Freezer), Satoshi Shimada (Broly), Nana Mizuki (Cheelai), Tomokazu Sugita (Lemo) e il regista Tatsuya Nagamine, con quest'ultimo che ha condiviso l'entusiasmo della doppiatrice di Goku. Nakao ha affermato che sono passati 23 anni dall'ultima volta che Gogeta è apparso in un film di Dragon Ball, e gli piacerebbe che la prossima volta sia Freezer a fare una fusione.

Dragon Ball Super: Broly narra il ritorno del Super Saiyan Leggendario Broly e, nonostante sia nelle sale giapponesi da poco più di una settimana, gli incassi raccolti lo pongono in cima ai film del franchise più redditizi di sempre.