Dragon Ball Super Broly: potrebbe essere un finale per la serie Super?

Il film di Dragon Ball Super: Broly ha ricevuto un'accoglienza incredibile, registando anche incassi da record. La pellicola ci ha introdotto nuovamente al Super Sayan Leggendario, discostandosi di molto da quella che era stata la sua prima apparizione in Dragon Ball Z: Il Super Saiyan della leggenda del 1993.

Ormai mancano da molti mesi notizie riguardanti un'ipotetica seconda stagione di Dragon Ball Super, e cresce l'importanza di questa pellicola, che ha ottenuto un successo straordinario, non solo per la storia raccontata, ma anche per la resa della animazioni e dei combattimenti, per la bellezza dei design ideati per alcuni personaggi e per alcuni piccoli, ma significativi, dettagli. Vediamo quindi perché Dragon Ball Super: Broly potrebbe essere considerato il finale perfetto per Dragon Ball Super.

È considerato da molti il miglior film del franchise , sia per le sequenze delle battaglie, sia per la rilevanza che viene data alla razza dei Sayan, elemento che si integra bene nella trama.

, sia per le sequenze delle battaglie, sia per la rilevanza che viene data alla razza dei Sayan, elemento che si integra bene nella trama. Goku, in una delle scene finali, dice esplicitamente "Broly, puoi chiamarmi Kakaroth" . Non è chiaro a cosa si riferisse con questa frase, ma potrebbe significare che Goku, dopo aver vissuto molti anni sulla Terra, ed essersi considerato sempre più terrestre che Sayan, ha finalmente accettato le sue origini.

. Non è chiaro a cosa si riferisse con questa frase, ma potrebbe significare che Goku, dopo aver vissuto molti anni sulla Terra, ed essersi considerato sempre più terrestre che Sayan, ha finalmente accettato le sue origini. La cultura Sayan ci viene presentata in maniera più profonda . Conosciamo la madre di Goku, e come lui, Vegeta e Broly siano stati in grado di comprendersi e quindi smettere di combattere, rilevando perciò un lato più sensibile di questi guerrieri.

. Conosciamo la madre di Goku, e come lui, Vegeta e Broly siano stati in grado di comprendersi e quindi smettere di combattere, rilevando perciò un lato più sensibile di questi guerrieri. Il personaggio di Vegeta ha subito molti cambiamenti , trasformandosi da un distruttore di pianeti ad un padre di famiglia, pronto a combattere per salvare la Terra, e per sconfiggere Broly lo vediamo addirittura disposto a fondersi con Goku, attraverso la danza di Metamor.

, trasformandosi da un distruttore di pianeti ad un padre di famiglia, pronto a combattere per salvare la Terra, e per sconfiggere Broly lo vediamo addirittura disposto a fondersi con Goku, attraverso la danza di Metamor. Dopo questa pellicola, in cui è apparsa la potentissima fusione Gogeta Super Sayan Blue , i personaggi hanno continuato a diventare più potenti, soprattutto Goku grazie alla tecnica dell'Ultra Istinto vista durante il Torneo del Potere contro Jiren. Forse sarebbe stato più opportuno fermarsi al Super Sayan Blue piuttosto che introdurre tecniche divine.

, i personaggi hanno continuato a diventare più potenti, soprattutto Goku grazie alla tecnica dell'Ultra Istinto vista durante il Torneo del Potere contro Jiren. Forse sarebbe stato più opportuno fermarsi al Super Sayan Blue piuttosto che introdurre tecniche divine. Lord Freezer tenta di provocare ancora di più Broly, per fargli uccidere Goku e Vegeta, rivelando il suo lato oscuro che tanti anni fa, nel corso di Dragon Ball Z, lo aveva reso un villain degno di tale nome.

Naturalmente questa disanima riguarda la fine di Dragon Ball Super e non del franchise. Cosa ne pensate? Il film potrebbe essere secondo voi una conclusione per la serie Super? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.