Dragon Ball Super: Broly, Freezer ha subito un cambiamento tra il 2° e il 3° trailer

Un dettaglio riguardante il modo in cui si presenta Freezer in una determinante scena di Dragon Ball Super: Broly è cambiato nel tempo che è trascorso dalla messa in onda del secondo trailer della pellicola a quando è arrivato, pochi giorni fa, il terzo e definitivo filmato pubblicitario. Scopriamo di che si tratta.

Come abbiamo già avuto modo di riportare su queste pagine, Freezer avrà un ruolo fondamentale all'interno della pellicola che arriverà nei cinema giapponesi il prossimo 14 dicembre, intitolata Dragon Ball Super: Broly, e non solo, a sentire quello che dice il suo doppiatore originale, il suo comportamento lo ha sorpreso, e potrebbe fare lo stesso con molti fan della saga.

Ma una sorpresa Freezer l'aveva già regalata ai fan, e più precisamente ai tempi della messa in onda del secondo trailer dedicato al lungometraggio animato in questione, in cui, nel momento topico della distruzione del Pianeta Vegeta (che sappiamo essere alla base dell'intera vicenda), si presentava privo della sua tipica corazza. La cosa aveva lasciato molti perplessi e, a quanto pare, con la messa in onda nei giorni scorsi del trailer finale, la produzione ha deciso di tornare sui suoi passi.

Infatti, come nota meritoriamente Ken Xyro sul suo profilo Twitter, nella versione definitiva del filmato promozionale, il temibile Freezer viene mostrato mentre si appresta a far saltare in aria il pianeta con indosso la sua iconica uniforme. Probabilmente questo conferma che si è trattato semplicemente di una prima versione poi scartata.

Ricordiamo che Dragon Ball Super: Broly prenderà le sue mosse da un avvenimento che riguarda Freezer in prima persona, visto che non solo è un membro del suo esercito a recuperare Broly e Paragas dal pianeta in cui erano intrappolati, ma è anche a causa del suo furto delle sei sfere del drago custodite da Bulma che Vegeta e Goku si recano nell'Artico, dove incontreranno il villain della pellicola. Cosa deciderà di fare poi l'antagonista della saga di Namek una volta che lo scontro sarà iniziato è ancora un mistero, ma tutto lascia presagire un ruolo da assoluto protagonista. Non ci resta che attendere per averne la conferma.

Che ne pensate? Ve ne eravate accorti?