Dragon Ball Super: Broly è già il più grande incasso cinematografico del franchise

Dragon Ball Super: Broly è nelle sale cinematografiche giapponesi da appena una settimana: era il 14 dicembre scorso, infatti, quando la ventesima pellicola del franchise di Akira Toriyama debuttava nella terra del Sol Levante. A distanza di così poco tempo, però, il film ha già siglato record da capogiro.

Il film diretto da Tatsuya Nagamine, infatti, è già il più grande successo cinematografico di tutto il franchise grazie agli incassi ottenuti nel giro di una sola settimana di distribuzione in terra nipponica. I numeri sono quelli che tutti conosciamo, al momento, e che vi abbiamo già riportato: in questi pochi giorni, la Toei ha venduto oltre un milione di biglietti al botteghino.

Questi dati, peraltro, fanno capo al solo box office nipponico: non dobbiamo dimenticare che, a partire da gennaio, la pellicola sbarcherà negli altri Paesi in giro per il mondo, cominciando dagli USA il 16 gennaio e dall'Italia il 28 febbraio - due aree in cui il fandom di Dragon Ball occupa una presenza piuttosto massiccia.

Il futuro per Dragon Ball Super si prospetta insomma roseo, con Dragon Ball Super: Broly che si prepara a fare sfaceli di vendite al botteghino anche a livello globale. Voi andrete a vedere al cinema la nuova avventura di Son Goku e Vegeta?