Dragon Ball Super: Broly, Gogeta e il SSJ Leggendario protagonisti su V-Jump

È emersa online un'immagine che ritrae la copertina della rivista mensile V-Jump per il mese di febbraio. Protagonista del magazine sarà il film Dragon Ball Super: Broly, che recherà in cover sia il Super Saiyan Leggendario che il potente Gogeta.

Non dovrebbe stupire il fatto che, nonostante l'uscita cinematografica giapponese di Dragon Ball Super: Broly sia già avvenuta lo scorso 14 dicembre, il nuovo film del franchise di Akira Toriyama domini ancora la campagna promozionale nipponica.

V-Jump è infatti una rivista dedicata al mondo videoludico ispirato agli anime giapponesi e proprio i personaggi della pellicola saranno i protagonisti del prossimo aggiornamento di Super Dragon Ball Heroes, il videogame di carte virtuali che per il momento è un'esclusiva del Sol Levante e che sbarcherà prossimamente anche su Nintendo Switch.

DB Super: Broly uscirà in Italia il 28 febbraio. Nel ricordarvi che è online la nostra recensione, vi lasciamo di seguito la sinossi breve del film:

"Molto prima della distruzione del pianeta Vegeta, terra natia della razza guerriera dei saiyan, il re Vegeta è da poco diventato padre di colui che in futuro diventerà il famoso principe Vegeta. Nello stesso periodo, però, anche il suo braccio destro Paragas diventerà padre di un essere che già dalla nascita supera in potenza il suo re. Vegeta, geloso della potenza del bambino, lo spedirà lontano nell'universo, causando le ire di Paragas che abbandonerà il suo pianeta per inseguire la navicella che contiene Broly. Anni dopo, nel presente, Freezer si è impossessato di sei sfere del drago dal laboratorio di Bulma e nasconde le sfere in modo tale che non possano essere trovate. Goku e Vegeta affronteranno un viaggio nello spazio alla ricerca delle sfere, imbattendosi nel gruppo di Freezer su un pianeta ai margini della galassia dove si troveranno anche Paragas con suo figlio Broly. Qui esploderà una battaglia tra Goku, Vegeta e il super saiyan della leggenda."