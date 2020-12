Dragon Ball Super: Broly visto da Goku, la battaglia tra saiyan in POV grazie a una fanart

Ormai tutti i fan del mondo hanno visto al cinema o in home video le nuove avventure animate di Goku. Dopo la serie Dragon Ball Super conclusasi in TV nel marzo 2018, la produzione di Toei Animation provò un ritorno al cinema alla fine dello stesso anno con il lungometraggio Dragon Ball Super: Broly.

I risultati furono ottimi e, come si deduce anche dal titolo, ci fu il ritorno di Broly. Il super saiyan leggendario non era mai stato canonico nell'universo di Dragon Ball, essendo apparso solo in alcuni vecchi film della saga Z non pensati da Toriyama, ma con Dragon Ball Super: Broly adesso anche lui ha il suo spazio nell'universo delle sette sfere ufficialmente.

E lo scontro con Broly in questo film prese gran parte del minutaggio, col ruolo principale che andò a Goku e Vegeta. I due si diedero il turno nell'affrontare il potentissimo saiyan misterioso, capace di utilizzare anche quella trasformazione con l'aura verde che lo rendeva potentissimo. Prima di fare uso della fusione con danza Metamor e dare vita al potente Gogeta, fu il turno di Goku di affrontare Broly.

Il fan Ruto ha ancora una volta messo mano ai pennelli per mostrarci la sua fan art POV: vediamo Goku che affronta Broly in uno dei frangenti del film, mentre sta per ricevere un pugno. Cosa ne pensate di questa fan art su Dragon Ball Super: Broly? Non è la prima sullo scontro tra Goku e Broly creata da Ruto, senza contare poi quella sul Big Bang Attack di Vegeth.