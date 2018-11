Dragon Ball Super: Broly, un Goku gigante sfilerà alla parata del Ringraziamento!

I fan, durante la parata che si terrà per le strade di New York nel Giorno del Ringraziamento, potranno ammirare un gigantesco pallone con le fattezze di Goku Super Saiyan Blue, una trovata davvero curiosa per pubblicizzare l'arrivo nelle sale americane della pellicola intitolata Dragon Ball Super: Broly. Vediamo di cosa si tratta.

Per i fan americani, in spasmodica attesa dell'arrivo, nel gennaio del 2019, del lungometraggio Dragon Ball Super: Broly, è arrivata una notizia molto gradita, che potrebbe sovrascrivere ogni loro eventuale impegno pregresso per il Giorno del Ringraziamento. Poche ore fa infatti, è stato annunciato dall'azienda Macy's, che nella parata che si terrà a New York in occasione di tale festività, gli appassionati potranno vedere sfilare un gigantesco pallone con le sembianze di Goku nella versione Super Saiyan God Super Saiyan.

La notizia, che riguarda la manifestazione che avverrà il 26 novembre, è stata così comunicata da Macy's:

"Il leggendario eroe di Dragon Ball arriva sulle strade di Manhattan per il suo debutto nella parata quest'anno, poco prima del suo ruolo da protagonista nelle sale cinematografiche, quando averrà la distribuzione nel Nord America della pellicola Dragon Ball Super: Broly, il possimo gennaio. Goku, la star dell'iconico franchise dell'animazione giapponese Dragon Ball, è un guerriero saiyan che venne inviato sulla Terra da bambino, allo scopo di distruggerla. Quando però una lesione cerebrale ne cambiò la programmazione, divenne pacifico, buono, amorevole e onesto, molti degli aggettivi che descrivono la celebrazione del Ringraziamento!"

Oltre all'annuncio, Macy's ha rilasciato anche un poster promozionale, un video e delle immagini, tutte raffiguranti il gigantesco oggetto volante. Goku verrà rappresentato nella sua versione dai capelli blu, una scelta che a quanto pare è legata alla pellicola in arrivo. Si tratterà di un oggetto dalle dimensioni davvero gargantuesche, dato che sarà lungo più di ventuno metri, largo oltre dieci e alto quasi diciotto.

Cosa ne pensate? Vi piace la trovata di Macy's?

Ricordiamo che Dragon Ball Super: Broly arriverà nelle sale del Giappone il prossimo 14 dicembre, per poi arrivare negli Stati Uniti nel gennaio del 2019, più precisamente il 16 gennaio.