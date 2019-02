Dragon Ball Super: Broly, Goku riuscirà a tornare nella forma Ultra Istinto?

Dragon Ball Super ha inserito tantissimi nuovi elementi nell'universo di Dragon Ball, tra cui una delle forme più potenti mai viste finora: l'Ultra Istinto. Goku fa uso di questa trasformazione alla fine della serie animata e, nonostante molti si aspettavano di vederla di nuovo in Dragon Ball Super: Broly, le aspettative sono state disattese.

In proposito a questa nuova forma, la doppiatrice Masako Nozawa, voce storica del protagonista Goku di cui ha ripreso i panni proprio in Dragon Ball Super: Broly, ha concesso una dichiarazione in proposito. La doppiatrice ha dichiarato che "Non so se arriverà a quel livello di istinto, ma si allena sempre. È sempre costantemente ad allenarsi. Quindi penso che ci sia ancora molto da vedere di Goku proprio perché è sempre in allenamento".

Neanche Nozawa è sicura di rivedere la potentissima trasformazione del protagonista, ma è sicura che comunque Goku raggiungerà vette sempre più elevate grazie agli addestramenti costanti. In seguito, la Nozawa ha anche detto che "Non c'è alcun segreto su come costruisco il personaggio. Quando guardo lo schermo, vedo Goku, sento ciò che sta sentendo lui. E quando vedo Goku in quel modo penso 'Ok, è questo che Goku sta sentendo ora', quindi provo a coordinarmi con quello che vedo e divento Goku". Non resta quindi che attendere a nuova versione animata o una nuova storia nel manga che sveli il futuro di questa forma.

La forma Ultra Istinto ha fatto un'apparizione anche nella serie Super Dragon Ball Heroes, l'anime prodotto per promuovere il videogame, ma è stata completamente assente in Dragon Ball Super: Broly, che invece ha visto il ritorno della famosissima fusione con la danza Metamor Gogeta. Il lungometraggio arriverà in Italia il 28 febbraio grazie ad Anime Factory, con i lavori per la versione italiana quasi conclusi.