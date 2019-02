Dragon Ball Super: Broly, Goku usa il Rasengan nel nuovo film?

Dragon Ball Super: Broly è arrivato in quasi tutto il mondo, ad eccezione di pochi paesi tra cui l'Italia, che potrà godersi il nuovo lungometraggio del franchise da fine febbraio. Nel frattempo, però, i fan americani e giapponesi in primis hanno analizzato tutte le scene chiave della pellicola, e sembrano aver trovato un curioso riferimento.

In Dragon Ball Super: Broly sembra che siano state inserite nuove tecniche di combattimento saiyan, che Goku e Vegeta utilizzano durante la loro trasformazione in Super Saiyan God e Super Saiyan Blue. Una delle nuove mosse di Goku, però, sembra essere tratta direttamente da Naruto!

Durante la battaglia sul pianeta artico tra Goku e Broly, Goku è obbligato a passare dalla forma Super Saiyan a quella Super Saiyan God, per poter tenere il passo della potenza di Broly, la quale aumenta man mano che lo scontro va avanti. Goku usa la sua aura per trattenere Broly in una sorta di campo di forza, ma il Super Saiyan Leggendario si dimostra troppo forte, liberandosi e iniziando a scaraventare Goku in ogni direzione. Dopo aver subito un colpo pesantissimo, il protagonista concentra tutto il suo ki divino in una sfera d'energia concentrata nella sua mano, con cui tenta di colpire Broly in faccia.

La scelta grafica di adattamento di questa tecnica sferica è praticamente un'imitazione del Rasengan di Naruto! Sfortunatamente per Goku, l'attacco non va a segno, facendo capire che il personaggio deve ancora fare pratica con le tecniche ninja. Dragon Ball Super: Broly arriverà in Italia il 28 febbraio grazie ad Anime Factory.