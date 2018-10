Dragon Ball Super: Broly, Goku e Vegeta quanti anni dovrebbero avere nel film?

Il nuovo trailer di Dragon Ball Super: Broly ha dimostrato come il film, prossimamente in uscita, riscriverà la storia delle origini di Goku e Broly. Con il "retcon" avvenuto sono, ovviamente, seguite diverse domande dai fan, come, per esempio, l’effettiva età di Goku e Vegeta.

Quanti anni dovrebbero avere, esattamente, Goku e Vegeta?

Seguendo il calendario cosmico (e ciò che "era canonico" fino ad ora), Goku è nato nell'aprile dell'anno 737, nello stesso periodo di Broly; Vegeta, nato nel 732, aveva, alla nascita di Kakaroth, già 5 anni. Il Torneo del Potere di Dragon Ball Super si è tenuto nell'anno 780. Quindi, se la matematica non è un’opinione, Goku dovrebbe avere 43 anni, mentre, Vegeta 48. Il film, però, sta andando in una direzione molto diversa. Come abbiamo appreso nell’ultimo trailer, Dragon Ball Super: Broly posizionerà Goku, Vegeta e Broly nella stessa fascia d'età, essendo tutti e tre bambini quando Freezer distrusse il pianeta Vegeta. Goku e Vegeta, quindi, quanto sono realmente vecchi ora? La differenza di eta tra i due sarà nuovamente vittima del tanto discusso retcon?

Il film è prodotto dalla Toei Animation. Tatsuya Nagamine sarà il regista mentre, la soundtrack, verrà realizzata da Norihito Sumitomo. Il soggetto originale del film e la sceneggiatura sono di Akira Toriyama, il creatore di Dragon Ball.

Il film uscirà in Giappone il prossimo 14 dicembre. Funimation porterà il film anche nei cinema americani il 16 gennaio 2019. Segue una breve sinossi del film:

“Questa è la storia di un nuovo Sayan. La Terra è pacifica dopo il Torneo del Potere. Rendendosi conto di come gli universi celino ancora molte persone dotate di una forza anche maggiore rispetto ai nemici del passato, Goku passa le sue giornate interamente ad allenarsi per raggiungere livelli ancora più alti. Un giorno, Goku e Vegeta vengono affrontati da un Sayan chiamato "Broly" che non hanno mai visto prima.



Si supponeva che i Sayan fossero stati quasi completamente annientati nella distruzione del Pianeta Vegeta, quindi che cosa sta facendo questo individuo sulla Terra? Questo incontro tra i tre Sayan che hanno seguito destini completamente diversi si trasforma in una stupenda battaglia, con anche Freezer, di ritorno dall'Inferno, coinvolto nello scontro”.