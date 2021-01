Dragon Ball Super: Broly, Goku viene massacrato in questa figure da quasi 600 euro

In attesa di vederlo esordire un giorno nella serie animata, Broly è tornato a colpire i Guerrieri Z in questa spettacolare statua da collezione basata su uno dei momenti più iconici dell'ultima pellicola Dragon Ball Super: Broly.

La versione non canonica di Broly è appena tornata nell'anime promozionale Super Dragon Ball Heroes sfoggiando una nuova mostruosa trasformazione, ma per vedere il Leggendario Super Saiyan esordire in Dragon Ball Super pare che dovremo aspettare ancora a lungo. Nel frattempo, se amate la sua furia non potete perdervi questa spettacolare statuetta basata su una delle scene dell'ultimo film.

La figure, realizzata dallo studio KRC, vede Broly, furioso ma non ancora trasformatosi nel Leggendario Super Saiyan, farsi beffe di Goku Super Saiyan God. Questo incredibile pezzo da collezione ritrae infatti Broly mentre afferra il volto del suo rivale con una sola mano e lo trascina su una parete di ghiaccio. Realizzata in maniera magistrale, la statua è alta ben 45 centimetri ed è già disponibile al preordine al prezzo di 580 euro. Vi piacerebbe farla entrare nella vostra personalissima collezione? Un altra statuetta di Dragon Ball Super: Broly ritrae uno dei momenti più tristi del film. Scopriamo 5 strani segreti su Broly, il Leggendario Super Saiyan di Dragon Ball Super: Broly.