Dragon Ball Super: Broly sarebbe in grado di battere Molo?

Molo sta dando filo da torcere ai protagonisti di Dragon Ball Super. La nuova saga ha mostrato ancora una volta quanto Goku e Vegeta non debbano mai smettere di allenarsi e ottenere nuove tecniche e capacità per poter affrontare ogni tipo di avversità. Ma potrebbe esserci un personaggio in grado di sconfiggere Molo senza ulteriori allenamenti.

Sin da quando Molo ha mostrato le sue capacità in Dragon Ball Super, tanti appassionati si sono chiesti se uno degli ultimi personaggi inseriti nell'universo canonico sia in grado di batterlo. Il personaggio è ovviamente Broly, presentato nell'anime nel lungometraggio Dragon Ball Super: Broly mentre nel manga ha ricevuto solo qualche menzione.

Il super saiyan leggendario ha una forza che cresce in continuazione a un ritmo elevatissimo, mentre Molo è in grado di assorbire talmente tanta energia da aver ricevuto il soprannome di Divoratore di Pianeti. La lotta tra i due quindi verterebbe sulla velocità di assorbimento di Molo e la capacità di miglioramento continuo di Broly. Difficilmente però Broly apparirà in questa saga di Dragon Ball Super per dissipare i dubbi. Voi però cosa ne pensate?

Intanto lo scontro tra Goku e Molo comincia mentre dei fan hanno proposto di realizzare un arco di allenamento dei saiyan.