Dragon Ball Super, Broly fa parte dei Guerrieri Z ora? Facciamo chiarezza

Man mano che la storia di Dragon Ball avanzava, Goku incontrava sempre più persone. Alcune di queste erano combattenti esperti, si sono rivelati spesso avversari formidabili da affrontare e da sconfiggere. Qualcuno è passato dalla sua parte, portando così alla costituzione di un gruppo senza nome ufficiale ma solido, i Guerrieri Z.

Oltre Goku, ne fanno parte Crilin, Yamcha, Tenshinhan, Jiaozi, ai quali poi si è aggiunto il namekkiano Piccolo, ma anche il piccolo Gohan e successivamente Vegeta. Molti di loro hanno poi preso parte anche al Torneo del Potere di Dragon Ball Super. E proprio in questa nuova fase della storia, realizzata a partire dal 2015, sono stati presentati nuovi personaggi che potrebbero unirsi al gruppo.

Broly farà parte dei Guerrieri Z in futuro? In Dragon Ball Super, mai dire mai. L'evoluzione del manga è completamente incognita e per questo le vie percorribili sono tante. Di certo, al momento la definizione di Guerrieri Z è molto meno solida del passato, dato che il divario tra Goku e gli altri è diventato immenso. Soltanto Vegeta, Piccolo e Gohan riescono a tenergli testa e per questo Broly sarebbe un'aggiunta gradita.

Con Dragon Ball Super: Super Hero, Broly ha fatto la sua comparsa nel manga e ha iniziato ad allenarsi con Goku e gli altri, così da potersi controllare in ogni situazione, senza dare sfogo alla sua rabbia e alla sua trasformazione berserk. Di questo passo, quindi, Broly entrerà a far parte dei Guerrieri Z, diventando un altro grande asso nella manica per i terrestri e per la difesa dell'universo 7.