Dragon Ball Super: Broly, Il Super Saiyan Leggendario, in una figure da capogiro

Insieme al franchise di Dragon Ball Super è tornato in auge Broly, il Super Saiyan della Leggenda che è stato protagonista dell'ultimo film dedicato al capolavoro di Akira Toriyama. La sua figura è da sempre apprezzata dalla community dedicata, a riprova dei numerosi lungometraggi incentrati sul personaggio.

Non è nemmeno da escludere che Broly possa tornare in Dragon Ball Super 2 o addirittura nel prossimo film originale annunciato ormai lo scorso 2019. Nell'ultima pellicola il micidiale saiyan si è dimostrato un tantino diverso da come l'abbiamo imparato a conoscere, anzi, pare che il Super Saiyan Leggendario possa fare presto o tardi la sua comparsa accanto ai protagonisti nelle future battaglia che si pareranno loro davanti.

Ad ogni modo, Last Sleep Studio non si è lasciata scappare l'occasione di tornare a lavorare al franchise con un nuovo epico modellino in scala, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizie, che ritrae Broly in tutta la sua immane furia. La statuetta in questione è disponibile in due varianti, in scala 1/6 e 1/4, proposti al pubblico rispettivamente al prezzo di 740 e 1290 euro, a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione. Nonostante il prezzo non sia di certo alla portata di tutti, diversi fan non hanno potuto fare a meno di notare l'incredibile attenzione ai dettagli curati dallo studio.

E voi, invece, cosa ne pensate dell'ultimo modellino di Last Sleep, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.