Dragon Ball Super: Broly in anteprima 20, 21 e 22 febbraio in alcuni cinema The Space

The Space Cinema, in collaborazione con Anime Factory, organizza delle speciali anteprime di Dragon Ball Super: Broly in alcune città italiane, in occasione delle quali i fan potranno godere della nuova pellicola in compagnia del cast di doppiaggio dell’edizione italiana.

In collaborazione con The Space Cinema, Anime Factory ha infatti annunciato che il 20, 21 e 22 febbraio il pubblico a Milano, Roma e Napoli potrà guardare in anteprima esclusiva Dragon Ball Super: Broly.

Tutti gli spettatori riceveranno, infatti, un mini poster esclusivo per l’evento da fare autografare dal cast e potranno anche indossare la sagoma dei capelli di Broly per rendere speciali e memorabili le proprie foto. I fan potranno poi pubblicare le foto utilizzando l'hashtag #Brolyzzati.

A partire da oggi, giovedì 7 febbraio, sul sito e sull’App di The Space Cinema, sono aperte le prevendite per aggiudicarsi un posto a questi imperdibili appuntamenti. Di seguito luoghi e orari:

20 febbraio

Milano

The Space Cinema Odeon – Via Santa Radegonda, 8

Ore 19.30: saluto in sala dei doppiatori del film e firmacopie

Ore 20.30: inizio proiezione

20 febbraio

Milano

The Space Cinema Cerro Maggiore – Via F. Turati, 72

Ore 21.30: saluto in sala dei doppiatori del film e firmacopie

Ore 22.30: inizio proiezione

21 febbraio

Roma

The Space Cinema Parco De Medici - Via Salvatore Rebecchini, 3

Ore 19.30: saluto in sala dei doppiatori del film e firmacopie

Ore 20.30: inizio proiezione

22 febbraio

Napoli