Dragon Ball Super: Broly, in arrivo anche una seconda light novel dedicata alla pellicola

A quanto apprendiamo direttamente da Shueisha, il ventesimo lungometraggio animato dedicato al mondo di Akira Toriyama riceverà un altro adattamento light novel. Questa versione di Dragon Ball Super: Broly verrà scritta da Kei Ogawa.

Per tutti coloro che amano la lettura e desiderano vivere in maniera ancora più personale le avventure dei propri eroi, gli adattamenti e le incursioni nelle light novel del proprio franchise preferito sono sempre una buona notizia. Per questo, dopo l'annuncio del primo adattamento del ventesimo lungometraggio ambientato nell'universo partorito dalla mente di Akira Toriyama, che sarà scritto dal Masatoshi Kusabe, l'annuncio ufficiale da parte di Shueisha di una nuova versione light dedicata a Dragon Ball Super: Broly ha fatto felici molti dei fan della saga.

Il romanzo illustrato, di questa infatti si tratta, sarà affidato a Kei Ogawa, e farà parte della linea secondaria conosciuta come Mirai Bunko, un tipo specifico di light novel la cui scrittura e la cui struttura sono preventivamente organizzati per risultare di più facile fruizione e comprensione da parte di un pubblico giovanissimo.

L'opera in questione dovrebbe vedere la luce dei mercati giapponesi esattamente il giorno del debutto della pellicola di cui si propone di adattare gli eventi, così come farà anche la versione scritta da Kusabe. Le differenze tra i due romanzi non sono ancora state chiarite, ma entrambe dovrebbero ripercorrere fedelmente ciò che vedremo nelle sale cinematografiche.

Ricordiamo che Dragon Ball Super: Broly è in arrivo tra dieci giorni esatti in patria, e si appresta poi a fare il giro del mondo, con oltre 90 paesi pronti ad accogliere la pellicola nei propri cinema. In Italia, benché non ci sia ancora nulla di più specifico, è già stato annunciato che il film arriverà nell'inverno del 2019. Seguiteci su Everyeye per restare aggiornati su ogni novità riguardante questo evento davvero attesissimo.