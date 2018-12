Dragon Ball Super: Broly, in arrivo nuove incredibili action figure di Gogeta

Le notizie in merito all'attesissimo lungometraggio d'animazione de Dragon Ball Super: Broly sembrano tormentare e stuzzicare senza sosta la curiosità dei fan. A quanto pare l'annuncio ufficiale e la rivelazione della popolare fusione tra Goku e Vegeta ha dato i suoi frutti soprattutto per quanto riguarda il franchise.

Molte sono le lodi tessute dai fan in merito al nuovo design di Gogeta e il web sembra essere invaso da immagini incredibili di nuove action figure dedicate a personaggio, visionabile in calce all'articolo.

Grazie all'utente Twitter Dragon Ball | 𝐃𝐁-𝐙.com (@DBZcom) possiamo avere un piccolo assaggio delle nuove figure legate all'opera di Akira Toriyama. Queste splendide action sono solo una parte della collezione.

Secondo quanto riportato nella breve descrizione di ciascuna immagine, saranno disponibili per essere preordinate tra dicembre di quest'anno e gennaio del prossimo. Incredibilmente dettagliate e dai colori sgargianti, queste mini figure ripropongono soprattutto Gogeta in diversi stadi della trasformazione. Non ci sono molte notizie a riguardo, tuttavia il prezzo presumibilmente non sarà inferiore ai 25 euro.

Impossibile negare quanto queste action figure riescano a cogliere in maniera impressionante la potenza e la forza di questo incredibile personaggio, fin nei minimi particolari, non solo nella classica posa statica, ma anche in movimento o pronto a scagliare un potente attacco contro l'avversario.

In attesa dell'imminente uscita di Dragon Ball Super: Broly, previsto nelle sale giapponesi per il 14 dicembre prossimo e in quelle americane per il 16 gennaio 2019 perchè non consolarsi ammirando altre action figure proposte sul profilo Twitter di DBZ. Sono "Super", voi che dite?