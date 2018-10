Dragon Ball Super: Broly, in Rete si ipotizza già che il villain diventi un regular

Dragon Ball Super: Broly uscirà nelle sale cinematografiche giapponesi il prossimo 14 dicembre, eppure in Rete impazzano da mesi teorie e ipotesi sulla trama o sul background legati al Super Saiyan Leggendario. Ovviamente, in Rete, si pensa già che il figlio di Paragas possa diventare un regular della serie di Akira Toriyama.

La teoria sostenuta dai colleghi di Comicbook, infatti, è molto semplice: già a suo tempo, il successo commerciale di Broly fu immenso, grazie al film Dragon Ball Z: Il Super Saiyan della Leggenda, al punto che il villain tornò in ben altre due pellicole, ovvero Dragon Ball Z: Sfida alla Leggenda e Dragon Ball Z: L'irriducibile bio-combattente.

La nuova versione del Super Saiyan Leggendario ha già conquistato i cuori dei fan, al punto che ci si chiede se Dragon Ball Super: Broly terminerà davvero con la possibile morte del suo antagonista. Le recenti dichiarazioni dello staff dipingono il guerriero come "un vero villain", ma non è detto che il figlio di Paragas non possa in effetti subire un destino simile a quelli di Vegeta o Freezer: nemici destinati a diventare rivali o alleati del nostro eroe, Goku, o anche eterni avversari come sembra essere ormai l'imperatore galattico.

A voi piacerebbe che Broly diventasse un regular nel franchise di Akira Toriyama? In tal caso, vorreste che diventasse un nemico ricorrente o piuttosto un alleato solitario, pronto a intervenire nei momenti di maggiore difficoltà?