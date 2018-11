Dragon Ball Super: Broly, in vendita i cappotti di Goku e Vegeta del film!

Non manca molto tempo all’uscita di Dragon Ball Super: Broly nei cinema giapponesi. Bandai Namco, cavalcando l’hype che il titolo sta suscitando, ha annunciato che i cappotti di Goku e Vegeta del film saranno presto acquistabili.

Grazie ad un post su Twitter, Bandai Namco ha confermato che venderà i cappotti che Goku e Vegeta indossano in Dragon Ball Super: Broly.

Bandai Namco afferma che i cappotti di Dragon Ball Super saranno in vendita a partire dal prossimo anno. Per la precisione l’azienda ha fissato febbraio 2019 come finestra di lancio degli indumenti. I pre-ordini, comunque, si possono fare già ora. I due cappotti costeranno, a testa, circa $125 (circa 110 euro), ovviamente non contando il costo della spedizione.

I cappotti potranno avere diverse taglie, dalla M fino alla XL. Di seguito potete trovare le misure dei vestiti.

Taglia M, L, XL:

Lunghezza 87 89 91

Larghezza 63 63 67

Larghezza della spalla 53 54 55

Lunghezza della manica 58 59,5 62

Larghezza della manica 25 26 27

Polsini 13 14 15

Larghezza del bordo 63 65 67

Qualora vi fossero delle taglie identificate in maniera diversa, è consigliabile procurarsi una tabella di comparazione delle taglie (per chi non lo sapesse, in Giappone hanno dei modi diversi di identificare e categorizzare le taglie. Per esempio, una XL, che da noi corrisponde ad un “46”, dovrebbe essere, in Giappone, un “15”).

I fan hanno tempo fino al 9 dicembre per preordinare i cappotti, ma, molto probabilmente, le scorte si esauriranno prima, quindi, se siete interessati, è meglio affrettarsi.

Sapevate che Dragon Ball Super: Broly mostrerà anche diversi dettagli interessanti sulla tecnologia Sayan?

Come vi sembrano i cappotti? Gli acquisterete?