Dragon Ball Super: Broly, in vendita il Rivelatore di potenza del film!

Grazie al profilo Twitter di Bandai apprendiamo dell'arrivo sul mercato della riproduzione fedele di uno strumento molto noto ai fan: il Rilevatore di potenza. L'azienda giapponese ha ufficializzato che metterà in commercio la versione che apparirà nel film Dragon Ball Super: Broly.

I prodotti legati a brand del successo e della diffusione di Dragon Ball sono sempre un numero incredibile. Ma alcuni hanno la capacità di imporsi nell'immaginario collettivo per la loro rappresentatività all'interno della cosmologia del franchise, attirando immancabilmente l'attenzione dei fan più accaniti. Una cosa del genere potrebbe succedere con l'ultimo gadget ispirato a Dragon Ball Super: Broly.

A quanto apprendiamo dall'account Twitter ufficiale di Bandai, arriverà infatti presto sul mercato una riproduzione fedele di quello che è uno strumento chiave per l'ambientazione della saga: il Rilevatore di potenza (o Scouter). Si tratta, come sapranno tutti gli appassionati, del mezzo attraverso il quale i soldati appartenenti all'esercito di Freezer (e poi i saiyan) possono scoprire l'entità della potenza del proprio avversario.

Come potete notare dal filmato allegato al tweet menzionato precedentemente, l'oggetto riprodurrà anche il rumore tipico di tale operazione, un dettaglio che, siamo sicuri farà la felicità dei collezionisti. La struttura è anche pieghevole, rendendola estremamente maneggevole. Che ne pensate? Vi piacerebbe averne uno da indossare per interpretare i personaggi di Dragon Ball che ne hanno fatto uso?

Ancora non si sa nulla su un suo possibile arrivo anche sui mercati europei, compreso quello italiano, e nemmeno qualcosa riguardo al prezzo che potrebbe avere. In compenso, mancano ormai una manciata di giorni al debutto in patria di Dragon Ball Super: Broly, che arriverà in Italia nell'inverno del 2019.