Dragon Ball Super: Broly, incredibile action figure mostra Broly in tutta la sua potenza!

L'atteso e discusso lungometraggio animato di Dragon Ball Super: Broly, uscito da poco più di una settimana nei cinema americani, sta continuando a riscuote un'incredibile successo a livello mondiale, per nulla trascurabile. Per rendere omaggio al personaggio di Broly, Tsume ha voluto rilasciare un'incredibile figure.

Nota casa di produzione europea, la Tsume è conosciuta soprattutto nel campo dei diorami e delle figures di qualità e fattura eccellente oltre che di indiscussa bellezza. Uno dei progetti riguarda l'iconica figura di Broly, nella sua versione meno recente. Come potete vedere dall'immagine in calce all'articolo, il mitico Super Saiyan ha bisogno di davvero poche presentazioni in quanto parla già da solo.

Secondo quanto riportato sul sito ufficiale della casa di produzione, questo vuole essere un omaggio al potere di Broly, mentre tiene in pugno Goku, impotente, durante lo scontro. Disegnato da Akira Toriyama, Broly è apparso per la prima volta nel film Dragon Ball Z: Broly - The Legendary Super Saiyan.

La figura impressionante del Saiyan, i minuziosi e fini dettagli dei due corpi e del terreno sottostante sono stati riproposti in scala 1/4 (H: 76.1 cm - D: 43.6 cm - W: 68.4 cm) e creati con materiali di ottima qualità. Il diorama è disponibile anche in una edizione da collezione dotata di un busto extra di Broly intento a lanciare un Kikoho (Cannone dell'anima) dotato di LED. Al momento sono aperte le prevendite e ci sono circa 1500 pezzi disponibili al prezzo di 999 €. L'uscita è prevista tra i mesi di luglio e settembre del 2019.

Ricordiamo che di recente sono trapelate informazioni sul doppiaggio e sugli attori che presteranno la loro voce ai diversi personaggi del film di Dragon Ball Super: Broly. Secondo quanto rivelato sulla pagine ufficiale di Anime Factory il doppiaggio è quasi terminato!