Dragon Ball Super: Broly, un insider svela eclatanti spoiler sulla pellicola

A poco più di un mese dall’esordio cinematografico di Dragon Ball Super: Broly, lo YouTuber Geekdom101 (in realtà un noto insider su Twitter) ha pubblicato un video ricco di spoiler circa il contenuto e soprattutto il finale dell’attesissima pellicola. Tutti i dettagli subito dopo il salto!

Dopo mesi e mesi di speculazioni e presunte conferme, Geekdom101, che a quanto pare è in contatto con alcuni doppiatori del lungometraggio o comunque con addetti ai lavori che effettivamente avrebbero già visionato il lungometraggio, ha infine confermato che Gogeta farà la sua comparsa in Dragon Ball Super: Broly. A quanto pare, tuttavia, il film sarà ricco di elementi comici, infatti questo canonizzerà non solo Gogeta, ma anche il buffissimo Veku, ossia la versione paffuta della fusione fra Goku e Vegeta.



Come anticipato in precedenza dallo staff della pellicola, Dragon Ball Super: Broly includerà un combattimento incredibile, sia per quanto concerne i colori che per la rapidità. Geekdom101 sostiene infatti che questo avvenga addirittura in un’altra dimensione, ma non avendo visto personalmente il lungometraggio non è stato in grado di spiegare con esattezza le dinamiche della vicenda.

Sempre secondo le fonti di Geekdom101, Piccolo non prenderà parte al combattimento contro Broly, ciononostante il namecciano avrà comunque un ruolo molto importante nella trama del film: sarà proprio lui, assieme a Goku, a insegnare a Vegeta i passi necessari per effettuare la fusione. Come di certo ricorderete, finora i due Saiyan si sono sempre fusi attraverso gli orecchini potara, di conseguenza il Principe dei Saiyan non ha mai avuto l’occasione di apprendere la buffissima Danza Metamor utilizzata esclusivamente in un lungometraggio non canonico di Dragon Ball Z.



Mentre il più recente trailer suggeriva l’esistenza di scene di combattimento dedicate ad altri personaggi, Geekdom101 ha rivelato che né Gohan né Lord Beerus scenderanno sul campo di battaglia. Lo YouTuber, che ha dichiarato di non avere alcuna informazione sul conto di Gotenks, non è nemmeno certo che Gohan appaia nel lungometraggio d’animazione. Whis, al contrario, si batterà con Broly per distrarlo - magari per guadagnare il tempo necessario ad apprendere i passi della fusione - e a quanto pare il Saiyan non riuscirà mai nemmeno a sfiorarlo.

Mostruoso fin dalla nascita, il potere di Broly continuerà a crescere per tutto il film, finché il guerriero non raggiungerà la sua trasformazione esclusiva: quella nerboruta e caratterizzata dalla capigliatura verde, che oggi viene definita “Super Saiyan Broly Full Power”. Geekdom101 ha infatti escluso la presenza di trasformazioni quali il (non-canonico) Super Saiyan 4 e l’Oozaru Dorato.



Per la gioia dei fan, Bardak avrà molto più screen time del previsto, così come sua moglie Genie, che addirittura avrà delle battute doppiate. Secondo Geekdom101, il flashback dedicato alla distruzione del pianeta Vegeta e alla vita dei suoi abitanti potrebbe infatti durare ben più di 20 minuti, come ipotizzato inizialmente.



Infine, le informazioni rivelate dallo YouTuber rivelano che sarà Vegeta il primo combattente ad affrontare il possente Broly, in netto contrasto con quanto avvenuto, tanti anni fa, nell’ottavo lungometraggio di DBZ. In quella pellicola, se ricordate, Vegeta era stato l’ultimo a scendere in campo contro il Super Saiyan Leggendario, poiché appunto convinto che nessuno potesse sconfiggere il mitico guerriero.

Nonostante tutti questi spoiler sembrino più che attendibili, vi ricordiamo come sempre di prendere con le dovute pinze il contenuto del video pubblicato da Geekdom101, almeno finché non spunterà in rete qualche conferma ufficiale. Nel frattempo, cosa ne pensate delle recenti rivelazioni?