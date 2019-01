Dragon Ball Super: Broly ha introdotto l'interesse amoroso di un certo Super Saiyan?

Recentemente approdato nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti, Dragon Ball Super: Broly ha già sbancato il botteghino, registrando incassi da record. Fra un combattimento e l’altro, tuttavia, un certo personaggio secondario ha attirato la curiosità dei fan occidentali...

Dal momento che Broly è sempre stato un combattente rabbioso e irrazionale, capace soltanto di seminare morte e distruzione, alcune scene di Dragon Ball Super: Broly hanno sorpreso non poco gli spettatori americani, i quali hanno potuto ammirare un Broly assai meno aggressivo.



Bloccato per decenni su un pianeta del tutto inospitale, assieme a un padre ossessionato dal desiderio di vendetta, Broly è cresciuto senza conoscere l’amore, ragion per cui non hai mai imparato a esprimere i propri sentimenti. L’arrivo dell’aliena Cheelai, tuttavia, ha dato uno scossone all’esistenza del Saiyan che potremmo definire paragonare ad un "cavernicolo".



Rifugiatasi tra i soldati dell’esercito di Freezer, Cheelai non è una grande combattente, ma ha dimostrato di avere un carattere molto simile a quello di Broly, infatti agisce troppo spesso senza riflettere. Ciononostante, la fanciulla non è affatto fredda quanto il proprio sovrano, e in più occasioni si è rivelata piuttosto gentile nei confronti dei Saiyan, facendo sì che questi le si affezionasse molto.



Certo, l’amicizia fra i due alieni sarà anche nata in modo bizzarro - Cheelai gli ha semplicemente offerto del cibo - ma, come i fan di Dragon Ball ricorderanno, anche il matrimonio fra Goku e Chi-Chi è stato una conseguenza di fraintendimenti tutt’altro che romantici. I fan si domandano quindi se Cheelai non possa in qualche modo diventare il futuro interesse amoroso di Broly, soprattutto qualora il Super Saiyan Leggendario diventi una costante dell’universo canonico di Dragon Ball.



Voi cosa ne pensate? Vorreste che i due alieni diventassero una coppia, divenendo magari due personaggi ricorrenti di Dragon Ball Super? Fateci conoscere le vostre opinioni attraverso i commenti!

Nel frattempo vi ricordiamo che Dragon Ball Super: Broly esordirà nelle sale cinematografiche del Bel Paese il prossimo 28 febbraio, grazie al distributore Koch Media e alla divisione Anime Factory.