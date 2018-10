Dragon Ball Super: Broly, Masako Nozawa afferma che Broly sarà un vero villain

Dragon Ball Super: Broly si sta avvicinando, e il personaggio che rappresenterà l'antagonista della pellicola è sotto i riflettori coma mai prima d'ora,specialmente dopo l'ultimo trailer. Tuttavia,grazie alle parole di Masako Nozawa al Comic Con di New York, sappiamo per certo che si tratta di un essere brutalmente crudele,un vero villain.

Molto del fascino di uno scontro in un anime (e soprattutto in uno come quello da cui ha origine Dragon Ball Super: Broly) risiede nello spessore e nella crudeltà del villain che vi prende parte. Per questo i fan, quando si è sparsa la voce di un ritorno, questa volta canonico, del personaggio di Broly nel franchise, hanno subito sperato in una caratterizzazione che rendesse giustizia all'immane potenza che contraddistingue il saiyan. Nella prima apparizione del personaggio infatti, nel lungometraggio del 1993 Dragon Ball Z: Il Super Saiyan della leggenda, Broly non aveva una grande profondità, essendo semplicemente un ragazzo assurdamente forte incapace di controllare i suoi poteri.

Questo ha portato a rendere poco "giudicabili" le sue azioni da un punto di vista morale, poiché erano frutto di un istinto che andava oltre la sua coscienza, e quindi estranee alla sua volontà (oltre che orchestrate dall'avidità del padre). A sentire quanto dice la doppiatrice giapponese di Goku, Masako Nozawa, la radicale riscrittura del personaggio operata dal padre della serie Akira Toriyama conferirà una crudeltà e una malvagità pure a Broly, con tanto di motivazioni profonde e radicate nel passato. Provare empatia sembrerebbe, seguendo le prime affermazioni dell'attrice al Comic Con di New York 2018, praticamente impossibile:

"Ad un primo sguardo, non c'è nemmeno un frammento di questo personaggio meritevole di essere amato o apprezzato. Broly è l'epitome del villain".

E' però la stessa Nozawa, ad aggiungere poco dopo una precisazione:

"Forse, pensandoci una seconda volta, un piccolo frammento che lo meriterebbe c'è".

Questo non farà altro che aumentare il mistero e il fascino che avvolgono il villain di questo Dragon Ball Super: Broly, che potrebbe tramutarsi in un personaggio di ancora maggior carisma, forse uno degli antagonisti più magnetici dell'intero universo di Toriyama.