Dragon Ball Super: Broly è micidiale nella figure da oltre mille euro di KDC Studio

Il ritorno di Broly sul grande schermo nel suo film dedicato di Dragon Ball Super non ha per nulla chiuso le porte al personaggio all'interno della narrazione canonica della storia. Non è da escludere, infatti, che il Super Saiyan Leggendario possa fare persino un'apparizione sul piccolo schermo nel prossimo futuro.

Già in diverse occasioni qualcuno ha ipotizzato che la nuova stagione di DB Super possa riprendere in mano il film di Broly per riproporlo in chiave televisiva allo stesso modo di come TOEI Animation ha riproposto la saga di Beerus e del ritorno di Freezer. Nonostante queste rientrino nella sfere delle supposizioni, è innegabile che il Super Saiyan Leggendario possa giovare alla storia e fornire una ventata di aria fresca a personaggi ormai saturi di screen-time.

Ad ogni modo, in onore di Broly, KDC Studio ha voluto realizzare un'epica statuetta, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. La figure in questione è disponibile in due differenti varianti: una standard da 1190 euro e una versione intercambiabile da 1275 euro. Le eventuali modifiche di questa seconda figure sono anch'esse disponibili alla visione tra gli allegati in fondo alla pagina. L'altezza della statuetta è intorno ai 90 cm mentre la spedizione è attesa durante il corso del 2021.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa straordinaria action figure di KDC Studio, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.