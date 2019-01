Dragon Ball Super: Broly e Mirai tra i candidati ai 42° Japan Academy Prize

Come ogni anno è arrivato il momento per la Japan Academy Prize Assosiaction di eleggere i prodotti di animazione che maggiormente si sono distinti negli ultimi trecentosessantacinque giorni. Tra i cinque candidati della 42° edizione ci sono anche Dragon Ball Super: Broly e Mirai.

Questo particolare periodo dell'anno è comunemente noto a parecchie delle industrie di intrattenimento come quello delle premiazioni. Basti pensare agli Oscar o ai Golden Globes per il cinema, entrambi assegnati in inverno a distanza di pochi mesi. Da qualche anno anche l'ambiente che si occupa di animazione ha deciso di uniformarsi a tale pratica, con piattaforme come Crunchyroll che assegnano premi alle serie che trasmettono, o con veri e propri epigoni degli Academy Awards, come i Japan Academy Prize.

Si tratta di una premiazione ormai decennale, che si occupa principalmente di cinematografia, anche se da ormai dodici anni ha introdotto anche la categoria "Anime of the Year", aprendo le porte anche all'animazione. Sul modello degli esponenti americani, anche qui vengono assegnati premi alla carriera che celebrino il percorso artistico di un professionista: quest'anno toccherà all'animatore Yasuo Otsuka, famoso per il suo lavoro al capolavoro Lupin III: Il Castello di Cagliostro.

Nell'ambito di quella che è la quarantaduesimo edizione sono quindi stati annunciati i cinque prodotti anime che si contenderanno il riconoscimento più ambito:

Dragon Ball Super: Broly Mirai Penguin Highway Detective Conan: Zero The Enforcer Okko's Inn

Ricordiamo che sono eleggibili per le categorie che verranno premiate il prossimo primo marzo al Grand Prince Hotel New Takanawa di Tokyo solo i prodotti che sono stati rilasciati nel lasso di tempo che va dal 16 dicembre 2017 al 15 dicembre 2018.

Tra i nomi che si sono susseguiti sul palco degli Japan Academy Prize nel corso degli anni in questo specifico anno ci sono giganti del calibro di: Ponyo sulla scogliera, Wolf Children, Si alza il vento e The Boy and The Beast. Una testimonianza che ci rende l'idea dell'enorme investitura che rappresenta un onore come questo, anche solo nell'essere parte dei candidati.

Quale credete che meriti di aggiudicarsi il trofeo definitivo? Avete visto qualcuno di questi capolavori?