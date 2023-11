Dragon Ball Super, ci sono anche Broly e Moro nella cover art del volume 22!

Nell'ultimo anno il manga di Dragon Ball Super è stato quasi in "pausa", impegnato nell'adattamento delle vicende che avevano luogo nel film Dragon Ball Super: Super Hero. Finalmente la situazione sta per smuoversi e con il capitolo 100 di Dragon Ball Super avrà fine la Saga di Super Hero.

Sarà nel 2024 che Dragon Ball Super entrerà in un nuovo arco narrativo, uno completamente nuovo e che i fan non hanno già potuto vivere prima nell'anime o attraverso qualsiasi altro medium. In Dragon Ball Super 100 ci saranno sviluppi pazzeschi, come promesso dall'editor della serie, ma non è ancora il momento di andare avanti.

Mentre i lettori nostrani attendono che Star Comics rilasci il volume 21 di Dragon Ball Super ad anno nuovo, in Giappone a breve uscirà Dragon Ball Super Vol. 22. Questo tankobon sarà incentrato proprio sulla storia di Super Hero, ma ci saranno due ospiti speciali.

La cover di Dragon Ball Super 22 mostra Cell Max e i protagonisti della Saga dei Super Hero, ma il volumetto includerà delle sorprese inaspettate. La cover posteriore di Dragon Ball Super 22 mostra Broly nella sua forma base, seduto mentre medita su come poter controllare il suo Super Saiyan Leggendario. Vi ricordiamo che al momento Broly si trova sul Pianeta di Beerus, ospite di Goku e Vegeta, i quali stanno per l'appunto tentando di insegnargli un modo per non perdere il controllo. Il frontalino del tankobon ci riporta indietro poi di alcune saghe mostrando il divoratori di mondi, l'antico stregone Molo.