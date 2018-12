Dragon Ball Super: Broly, mostrata per la prima volta la danza di fusione per Gogeta

Grazie a degli oggetti promozionali del lungometraggio Dragon Ball Super: Broly, potremmo avere per la prima l'occasione di vedere Goku e Vegeta mentre eseguono la Danza di Metamor per raggiungere la forma di Gogeta, l'avversario finale per Broly.

Siamo ormai ad una manciata di ore dal debutto nelle sale cinematografiche giapponesi di Dragon Ball Super: Broly, e la macchina pubblicitaria che ruota attorno a questo spettacolare evento sta mettendo in campo tutto quello che ha per lo sforzo finale. Il mercato si sta quindi riempiendo di tutta una serie di oggetti dedicati al film, i quali, oltre che essere interessanti di per sé, possono anche essere una grande fonte di informazioni.

Come potete vedere nelle immagini che sono riportate nel post Twitter in calce alla presente notizia, un prodotto di questo tipo ci mostra per la prima volta i nostri due saiyan preferiti, Goku e Vegeta, mentre eseguono la Danza di Metamor, la procedura necessaria per dare vita al guerriero che risulta dalla loro fusione, Gogeta.

L'immagine immortala la coppia di combattenti nel momento finale del rituale, quando gli indici dei personaggi vanno a toccarsi per culminare i loro movimenti armonici nella vera e propria fusione. Come tutti gli appassionati ricorderanno, questa sarà la prima volta che, all'interno dell'universo canonico creato da Akira Toriyama, vedremo Goku e Vegeta eseguire questa danza.

Si tratta perciò di un momento attesissimo, che potrebbe portare anche a momenti esilaranti prima del climax tragico della pellicola, data la storica refrattarietà di Vegeta per le cose che lo mettono in qualche modo in imbarazzo. L'orgoglioso principe dei saiyan potrebbe quindi rifiutare inizialmente, per poi lasciarsi convincere dalla forza soverchiante di Broly.

Cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere Goku e Vegeta eseguire questo rituale? Come credete che si arriverà a ricorrere a questo espedienti in Dragon Ball Super: Broly? Fatecelo sapere nei commenti!

Ricordiamo che il film esordirà il 14 dicembre in Giappone, mentre in Italia bisognerà ancora attendere il 28 febbraio per vederlo nelle nostre sale. Lo stesso giorno del suo esordio potrete trovare la recensione sulle pagine di Everyeye.