Dragon Ball Super: Broly, Naohiro Shintani rivela delle curiosità su Akira Toriyama

Dopo le recenti interviste rilasciate da Akio Iyoku e Tatsuya Nagamine, il sito ufficiale di Dragon Ball ha recentemente pubblicato una lunga intervista tenuta a Naohiro Shintani, il supervisore delle animazioni dell’imminente pellicola intitolata Dragon Ball Super: Broly.

Nel corso dell’intervista Shintani ha raccontato un buffo aneddoto che risale alle prime audizioni tenute da Toei Animation per selezionare lo staff di Dragon Ball Super: Broly. Di seguito ve ne proponiamo i passaggi più interessanti.



“Al tempo vi è stata un’audizione durante la quale abbiamo dovuto disegnare dei personaggi. Dopo averli guardati tutti, Toriyama ha scelto me. In quell’occasione disegnai i personaggi che secondo Toriyama erano i più importanti: Goku, Vegeta e Bulma. Durante il tempo in cui ho lavorato per Toei Animation, non avevo mai disegnato personaggi di Dragon Ball. Quella è stata la prima volta, quindi per me è stata una cosa nuova.



Lo stile di disegno di Toriyama è cambiato molto, rispetto a com’era un tempo, quindi non fu affatto semplice decidere quale character design avrei dovuto emulare. Credo che ora utilizzi soltanto il suo attuale stile di disegno, quindi decisi di adottare il medesimo look.



Vi sono stati momenti in cui Toriyama ha corretto dei miei disegni. In quei casi ho avuto l’impressione che il look di Goku fosse perfetto, quindi non ho dovuto modificarlo affatto. [Toriyama] ha ridisegnato principalmente i personaggi femminili. Tende a correggere spesso cose come i lineamenti del viso o del corpo. Dal momento che Dragon Ball non presenta molti personaggi femminili, avevo l’impressione che Toriyama non fosse molto a suo agio con la realizzazione dei [personaggi femminili], quindi la cosa mi ha sorpreso molto.”

L'intervista completa è disponibile sulle pagine del portale d’informazione Kanzenshuu, che ancora una volta ce ne ha fornito un'accurata traduzione in lingua inglese.