Dragon Ball Super: Broly, nuova incredibile immagine di SSB Goku vs Broly!

La data di uscita del lungometraggio animato de Dragon Ball Super: Broly nelle sale nipponiche è sempre più vicina. Dopo la première mondiale, avvenuta a Tokyo lo scorso 15 novembre, i fan non possono far a meno di essere elettrizzati ed impazienti. Sarà davvero un grandissimo evento!

È difficile non essere eccitati, soprattutto quando vengono proposte nuove immagini o vengono rilasciate novità a riguardo, come la cover del numero di gennaio del 2019 della rivista V-Jump di Shueisha, gentilmente mostrata da YonkouProductions sulla sua pagina Twitter (@YonkouProTwitter), che ha favorito ad aumentare ancora di più tutto questo hype.

Con questa immagine possiamo già assaporare un possibile e feroce scontro tra il Super Saiyan Blue Goku e Broly nella sua forma da Super Saiyan Full Power. Nonostante non ci sia alcuna certezza che questa sarà uno dei plausibili incontri tra i due personaggi che avverranno nel film, questa cover (di incredibile impatto non solo per la scelta dei colori, ma anche per le reazioni che suscita) fa ben sperare nei confronti di Goku e all'intenzione di affrontare un tale nemico al pieno delle forze!

La curiosità dei fan verso la forma finale di Super Saiyan di Broly, così come verso il personaggio stesso sono aumentate, soprattutto dopo le rivelazioni dell'ultimo trailer in merito al suo passato e alle precedenti apparizioni.

Con Goku e Broly più forti che mai, sembrerebbe che il combattimento si prepari ad essere uno dei più grandi ed epici dell'intera serie. Non ci resta che aspettare il 14 dicembre prossimo per soddisfare e mettere a tacere la nostra curiosità! Ricordiamo che Funimation porterà Dragon Ball Super: Broly nei cinema negli Stati Uniti il ​​16 gennaio. Al momento non si hanno ancora notizie su una data ufficiale per la release italiana