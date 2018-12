Dragon Ball Super:Broly, nuove fanart dedicate a Gogeta

L'attesa di vedere Broly nuovamente in azione è tanta, considerata la popolarità che il personaggio ha avuto nei tre film dedicati alla saga di Dragon Ball Z. Ma un altro dei personaggi più attesi che tornerà in Dragon Ball Super: Broly è Gogeta, la fusione di Goku e Vegeta tramite la danza Metamor.

Il personaggio apparì per la prima volta nel film "Il diabolico guerriero degli inferi" alla fine dello scontro col temibile Janemba, per poi tornare nella saga finale di Dragon Ball GT nella forma di quarto livello per affrontare Li Shenron nella sua forma finale. Con l'arrivo di Dragon Ball Super: Broly nei cinema nipponici a partire dal 14 dicembre, il personaggio verrà rispolverato e con la nuova capacità di trasformarsi in Super Saiyan Blue.

A questo proposito, il fan Ken Xyro ha pubblicato sul suo account Twitter la locandina originale del film del 1995, dove Gogeta è di spalle con lo sfondo gli inferi, modificandola per mostrare il personaggio con i nuovi colori del Super Saiyan God e il Super Saiyan Blue, che potete vedere in calce. Dragon Ball Super: Broly arriverà in Italia il 28 febbraio 2019, e narrerà la nuova storia delle origini di Broly, il Super Saiyan Leggendario che darà filo da torcere a Goku e Vegeta.