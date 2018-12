Dragon Ball Super: Broly, nuove illustrazioni dedicate all'orgoglioso Vegeta

Il videogioco free-to-play per dispositivi mobile, Dragon Ball Z: Dokkan Battle, ha recentemente ricevuto un aggiornamento atto a implementare i personaggi provenienti dalla pellicola d’animazione intitolata Dragon Ball Super: Broly.

Di conseguenza, i social network sono stati recentemente invasi da splendide illustrazioni tratte dal videogioco e dedicate ai personaggi del suddetto lungometraggio. Nelle ultime ore, ad esempio, l’utente @BrandiMorrow44 ha condiviso col popolo di Twitter una serie di immagini che vedono per protagonista l’orgoglioso Vegeta, che proprio in Dragon Ball Super: Broly apparirà per la prima volta trasformato in Super Saiyan God.



Consultabili in calce all’articolo, le nuove immagini del Saiyan ci mostrano ancora una volta il look che il guerriero sfoggerà in Dragon Ball Super: Broly. Con indosso un pesante cappotto invernale, Vegeta si erge in mezzo ai ghiacci che dovrebbero ospitare il terribile combattimento con Broly: il Super Saiyan Leggendario del Settimo Universo.

Come al solito, un’espressione alquanto imbronciata caratterizza il volto dello stempiato Saiyan, che diversamente da quanto accadde nella pellicola intitolata Dragon Ball Z: Il Super Saiyan della leggenda, sarà il primo a sfidare il mostruoso Broly. Secondo voi l’orgoglioso principe riuscirà a ritagliarsi almeno stavolta lo spazio che merita, o riceverà un trattamento paragonabile a quello che gli è stato riservato nell'anime di Dragon Ball Super?

Scopritelo attraverso la recensione di Dragon Ball Super: Broly pubblicata nelle ultime ore su Everyeye.it!