Dragon Ball Super: Broly, nuove immagini sul giovane Nappa e le famiglie di Vegeta e Goku

Non accennano a placarsi leak e materiale promozionale dedicati a Dragon Ball Super: Broly. Questa volta la Rete ci riserva due nuove immagini: una è dedicata al giovane Nappa, mentre l'altra a Vegeta e Goku con le loro famiglie terrestri. Diamogli uno sguardo e approfondiamole.

Com'era già stato confermato da alcuni character design, diffusi online nelle settimane scorse, la versione giovane di Nappa avrà un folto ciuffo di capelli sul proprio capo, mentre il suo outfit non differirà particolarmente da quello visto in Dragon Ball Z.

Le altre immagini ci mostrano l'attuale albero genealogico dei due protagonisti, Goku e Vegeta. Da notare che, mentre le sembianze di Bulma, Trunks e Goten rispecchiano quelle mostrate nel materiale promozionale di Dragon Ball Super: Broly, il design di Chichi e Son Gohan - così come quello di Videl e Pan - è rimasto invariato rispetto a quello della serie animata. Un chiaro indizio che, come confermano gli esaustivi spoiler sulla pellicola, la moglie e il primogenito di Kakaroth non compariranno nel lungometraggio.

Ancora una volta stupiscono le fattezze di Goten e Trunks: i due bambini saiyan, ormai, dovrebbero avviarsi verso l'adolescenza eppure sembrano avere ancora un aspetto infantile a dispetto del tempo che passa.

Ricordiamo che il film, diretto da Tatsuya Nagamine, uscirà il 14 dicembre in Giappone, mentre nel 2019 sarà la volta di altri Paesi in tutto il mondo. Ancora nulla, purtroppo, per l'edizione italiana.