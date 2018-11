Dragon Ball Super: Broly, nuove e incredibili immagini sullo scontro finale

Lo scontro finale in Dragon Ball Super: Broly sarà estremamente spettacolare. Sono emerse, in Rete, quelle che sembrano delle immagini dedicate alla battaglia finale tra due certi saiyan... non vi riveleremo nulla in questo primo blocco di testo per evitarvi spoiler. Tutte le informazioni (e gli screenshot) sono presenti dopo il salto!

Ebbene sì, come ormai molti sapranno (gli spoiler, completi e dettagliati, sul film sono presenti in Rete da svariati giorni ormai) la battaglia finale coinvolgerà Gogeta e Broly. La Fusione Metamor, scaturita dall'unione di Goku e Vegeta, apparirà in forma di Super Saiyan e Super Saiyan Blu (ma, forse, anche in forma base).

Da Twitter sono emerse alcune nuove immagini che lo raffigurano contro il Super Saiyan Leggendario. Dapprima i due avversari saranno trasformati in un normale Super Saiyan dai capelli dorati, ma solo successivamente il guerriero generato dalla fusione diventerà Super Saiyan Blu. Le immagini non ci permettono di confermarlo, ma ciò avverrà di sicuro in presenza dell'evoluzione di Broly nella versione Full Power.

Un altro dettaglio interessante è che - se le immagini sono vere al 100% - i rinforzi presenti sul gilet di Gogeta sono gialli, esattamente come suo "figlio" Gotenks, e non arancioni, come li abbiamo visti in Dragon Ball Z: Il diabolico guerriero degli Inferi.