Dragon Ball Super: Broly, nuove e spettacolari immagini tratte dal film

Poche ore dopo la premiere mondiale di Dragon Ball Super: Broly, spuntano in Rete nuove e spettacolari immagini del nuovo film tratto dal franchise di Akira Toriyama. Gli scatti sono mozzafiato, andiamo a scoprirli insieme dopo il salto!

Come potete vedere dagli screenshot, disponibili in calce a questa notizia, le immagini sono dedicate ai tre grandi protagonisti del film: Goku e Vegeta, gli eroi che si contrapporranno al Super Saiyan Leggendario, e per l'appunto Broly, il villain della nuova pellicola.

Possiamo ammirare sia un epico team up tra i due saiyan rivali, in cui Goku si prepara a lanciare una Kamehameha e Vegeta si appresta a scagliare un Cannone Galick. Abbiamo poi altre tre foto, ciascuna dedicata al primo piano dei tre guerrieri.

Quello di Goku sembra mostrarci il luogo in cui si consumerà la battaglia finale tra Kakaroth e Broly, mentre quello di Vegeta ci offre un ulteriore sguardo alla sua versione di Super Saiyan God. Mozzafiato, invece, lo screenshot del SSJ Leggendario, pronto a caricare il suo Ki per abbattere la sua furia sugli avversari.

Interessante notare come la posa di Broly sembra omaggiare quella della sua versione non canonica, che abbiamo potuto ammirare in Dragon Ball Z: Il Super Saiyan della Leggenda. Trovate uno screen comparativo poco sopra le immagini. Ricordiamo che il film di Tatsuya Nagamine uscirà il 14 dicembre in Giappone.