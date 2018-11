Dragon Ball Super: Broly, nuovi artwork e un nuovo spot TV con immagini inedite

Ormai, possiamo dirlo, manca meno di un mese alla release giapponese di Dragon Ball Super: Broly. In queste ore, tra tanti spoiler e immagini incredibili, sono emersi anche nuovi artwork e uno spot TV che ci mostra qualche sequenza inedita.

I nuovi artwork, che vi proponiamo in calce a questa notizia, ci mostrano delle speciali card dedicate a Goku Super Saiyan, Vegeta e Broly in forma base e infine a Freezer, il malvagio imperatore galattico. Tutti e quattro saranno protagonisti assoluti della pellicola, tra passato e presente, in una storia che esplorerà le origini dei saiyan e il loro rapporto con l'alieno.

Lo spot TV, invece, potete ammirarlo in alto: esso mostra diverse sequenze di combattimento tra i protagonisti e Broly e - rispetto al terzo trailer del film - mette in scena qualche sequenza inedita. Tra queste, annoveriamo un nuovo frame di Vegeta Super Saiyan God che scaglia una sfera di energia mentre Broly e intento a pararla, ma anche il villain trasformato in Super Saiyan che si scaglia violentemente contro Freezer. E ancora, possiamo ammirare alcuni scambi di colpi che coinvolgeranno i tre saiyan durante lo scontro finale.

Dragon Ball Super: Broly uscirà il 14 dicembre in Giappone, mentre nel resto del mondo verrà proiettato nei mesi successivi ed entro la primavera del 2019. Purtroppo non abbiamo ancora novità - se non qualche rumor - sull'edizione italiana.