Dragon Ball Super: Broly, nuovo character trailer dedicato a Vegeta

Ormai mancano pochi giorni all'arrivo nelle sale dell'attesissimo Dragon Ball Super: Broly, e come ogni giorno l'account ufficiale Twitter di Dragon Ball Super ci regala un altro character trailer di Dragon Ball Super: Broly, stavolta dedicato al principe dei Saiyan, Vegeta.

L'anteprima di pochi secondi, che potete visionare in calce, ci offre una piccola immagine di Vegeta e Bulma, e poi il countdown per l'arrivo del film nei cinema nipponici, arrivato ormai a tre giorni. Vegeta sarà un personaggio importante in Dragon Ball Super: Broly, considerato che sarà il protagonista dello scontro finale della battaglia col Super Saiyan Leggendario grazie alla fusione con Goku. Inoltre, verranno approfonditi molti aspetti della razza Saiyan e delle loro origini all'interno del film.

La sinossi del film è la seguente: "41 anni fa, re Vegeta divenne padre di un ragazzo che sarebbe stato destinato a diventare il famoso principe della razza Saiyan. Contemporaneamente, il suo braccio destro Paragas divenne padre. Il figlio appena nato, Broly, aveva un potere superiore persino a quello del re già da neonato, e ciò causò le ire di Vegeta che spedì Broly su un pianeta lontano. Paragas, furioso, tradì il re e decise di seguirla. Sfortunatamente però, padre e figlio rimasero bloccati su quel pianeta per diversi anni, finché l'armata di Freezer non si imbattè in loro. Nello stesso momento, Freezer aveva trafugato sei sfere del drago dal laboratorio di Bulma, costringendo Goku e Vegeta per fermarlo. Il duo di Saiyan seguono Freezer sul pianeta dove si trova Broly, con il quale scoppierà una battaglia col Super Saiyan Leggendario che mostra tutta la sua potenza".