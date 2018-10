Dragon Ball Super: Broly, un nuovo sguardo a Bardak grazie a V-Jump

Il ritorno di Bardak è una delle maggiori sorprese di Dragon Ball Super: Broly. Dopo il reveal all'interno del più recente trailer, ci pensa V-Jump - il magazine mensile edito da Shueisha - a fornirci una nuova immagine del padre di Kakaroth.

Un'intera pagina della rivista, infatti è stata dedicata al saiyan protagonista dello special TV Dragon Ball Z: Le origini del mito. Come i fan già sanno, il look di Bardak sarà rivisitato secondo il look che gli ha conferito Akira Toriyama in Dragon Ball Minus, il capitolo speciale del 2014 che fornisce una visione personale e canonica dell'autore sulle origini di Son Goku.

Sappiamo che la trama di Dragon Ball Super: Broly ruoterà attorno alla vendetta di Paragas e suo figlio nei confronti di Vegeta, poiché suo padre esiliò il piccolo Super Saiyan Leggendario perché timoroso della sua enorme potenza latente, che superava persino quella del principe dei saiyan.

Nel frattempo, però, prendeva corpo la storia di Goku, che veniva spedito da Bardak e Gine sulla terra poiché suo padre aveva già subodorato il malvagio piano di Freezer per lo sterminio dei saiyan. Sembra, per ora, che in questa storia non ci sia spazio per l'azione eroica che l'eroe compì per tentare di fermare il genocidio dell'imperatore, tuttavia non è ancora detto che nel lungometraggio completo non vedremo questa iconica scena.