Dragon Ball Super: Broly, un nuovo spot doppiato in italiano

Manca sempre meno all'uscita cinematografica di Dragon Ball Super: Broly. Intanto i ragazzi di Anime Factory ci deliziano con un nuovo sguardo al doppiaggio italiano del film tramite un breve spot, diffuso sui canali social della sotto-divisione di Koch Media Italia.

Si tratta di uno dei primi spot TV che, nei mesi scorsi, furono diffusi frequentemente in Giappone per promuovere l'uscita della pellicola in patria, avvenuta lo scorso 14 dicembre. Uno di quegli stessi spot è ora disponibile in lingua italiana, in modo da poterci gustare un'ulteriore sequenza di immagini con le voci dei vari Claudio Moneta, Mario Bombardieri, Gianluca Iacono e così via.

Ricordiamo che proprio oggi, fino al 22 febbraio, si tengono delle speciali anteprime per il pubblico nelle città di Milano, Roma e Napoli. A presenziare la proiezione ci saranno i principali membri del cast italiano, che hanno già confermato la loro presenza in alcuni di questi eventi.

Ricordiamo che Dragon Ball Super: Broly inizia 41 anni fa, quando Re Vegeta esiliava Paragas e suo figlio Broly sul pianeta Vampa perché spaventato dalla potenza latente del piccolo, mentre il malvagio Freezer entrava per la prima volta in contatto con il popolo saiyan e ne progettava lo sterminio. Una serie di eventi che portarono alla partenza del neonato Kakaroth sulla Terra e alla distruzione del pianeta Vegeta, mentre i due saiyan esiliati covavano un profondo odio nei confronti di coloro che li avevano cacciati dalla loro patria. Molti anni dopo, mentre è sulle tracce delle Sfere del Drago, Freezer si imbatte proprio in Broly e suo padre, offrendogli la possibilità di vendicarsi contro la stirpe che li ha rovinati. Giunti sulla Terra, la furia del Super Saiyan sconosciuto si abbatterà su Goku e Vegeta in un duello senza precedenti.