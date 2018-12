Dragon Ball Super: Broly, nuovo spot TV con scene inedite di Gogeta e del popolo saiyan

Sulle reti televisive nipponiche è stato trasmesso un nuovo spot promozionale di Dragon Ball Super: Broly. La breve clip ci ha mostrato due fugaci scatti inediti su Gogeta e il popolo saiyan. Approfondiamo il tutto dopo il salto!

Il mini trailer dura poco meno di 15 secondi e, sostanzialmente, riassume i contenuti diffusi all'interno di tutti i principali trailer cinematografici della pellicola diretta da Tatsuya Nagamine. Tuttavia, nella fugace sequenza di immagini che scorre durante la clip, è possibile scorgere qualcosa di inedito.

Per la precisione sono due i frame che non avevamo mai visto prima ora: al secondo 00:08, infatti, potrete scorgere la distruzione del pianeta Vegeta vissuta dalla prospettiva dei saiyan. Un'inquadratura che raffigura il popolo sterminato da Freezer, infatti, ci mostra la Supernova del tiranno in arrivo verso i globo.

L'altro momento importante è intorno al secondo 00:11, praticamente quasi alla fine del video. In quel frame si può notare una scena inedita di Gogeta, che trasformato in versione Super Saiyan Blue si prepara a scagliare un violento pugno contro il suo avversario, Broly.

Dragon Ball Super: Broly uscirà in Giappone il 14 dicembre 2018, mentre la data di uscita italiana è ferma per adesso a un generico inverno 2019. Quanto attendete il nuovo film?