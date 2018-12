Dragon Ball Super: Broly, nuovo spot TV dedicato a Vegeta

La febbre da Dragon Ball Super: Broly è sempre più alta. Continua ad arrivare, dal Giappone, nuovo materiale promozionale sul film: per l'occasione abbiamo da proporvi un nuovo spot TV tutto incentrato su Vegeta, il principe dei saiyan.

La clip in questione è molto breve (dura meno di 10 secondi) ma ci offre alcuni frame di Vegeta davvero spettacolari. La sequenza riprende il momento in cui Broly, giunto sulla Terra grazie a Freezer e palesatosi dinnanzi ai suoi compatrioti saiyan per la prima volta, si scaglia contro il rivale di Goku su ordine di suo padre Paragas.

Dopo aver schivato i pugni del Super Saiyan Leggendario, Vegeta mostra un ghigno di soddisfazione e sfila il cappotto verde che indossava per sopportare le temperature fredde del luogo ghiacciato in cui si trova. Con indosso la sua iconica corazza bianca sulla tuta blu, si prepara a sua volta a scagliare un portentoso colpo contro il suo nemico.

Dragon Ball Super: Broly uscirà in Giappone il 14 dicembre prossimo, mentre l'uscita statunitense è fissata per il 16 gennaio del 2019. A seguire toccherà a molti altri Paesi in tutto il mondo, ma la data di lancio italiana non è stata ancora diffusa: Koch Media ha per adesso annunciato l'arrivo del film nelle nostre sale in un generico 2019.