Dragon Ball Super: Broly, il più recente trailer arriva anche in versione inglese!

Non ci sono dubbi, Dragon Ball Super: Broly è il film più atteso di quest'anno! Questo lungometraggio, sin dall'annuncio ufficiale della produzione, ha riservato ai fan della serie innumerevoli novità.

Con questo nuovo trailer di Dragon Ball Super: Broly, i fan potranno veramente tuffarsi nella mitologia della saga creata da Akira Toriyama.

Il nuovo filmato, diffuso dalla Toei Animation, e doppiato in inglese, conferma il ritorno dei personaggi principali del franchise Dragon Ball Z. Insieme a una nuova versione di Broly e Paragus, i fan hanno un primo assaggio delle sequenze dedicate all'origine dei saiyan. Goku, Vegeta e Broly sono mostrati in tenera età sul pianeta Vegeta, a ridosso dell’arrivo di Freezer e del suo spietato esercito; vengono inoltre mostrati Bardack e Gine, i genitori di Goku, che appaiono al loro meglio grazie al nuovo character design.

La scena in cui i due sono costretti a dire addio al figlioletto poco prima che il loro pianeta natale venga distrutto, ci mostra un Bardock un pò diverso in quanto si adatterà alla side-story Dragon Ball Minus che ci ha presentato per la prima volta la madre di Goku, Gine, e il suo rapporto con Bardak.

Dal video si possono anche vedere un giovane Freezer e suo padre King Cold incontrare i Sayan per la prima volta. Avremo quindi la possibilità di rincontrare personaggi che da tempo sono non si vedevano nell'anime. Tra questi, ci sonoZarbon, Dodoria e la Ginyu Force al comando di Freezer, che possiamo ammirare in azione nel nuovo trailer.

Ricordiamo che Dragon Ball Super: Broly debutterà ufficialmente nelle sale giapponesi il 14 dicembre prossimo. Grazie a Funimation il film verrà proiettato nei cinema negli Stati Uniti il 16 gennaio 2019. Le aspettative sono alte e la curiosità non fa che aumentare, non ci resta che aspettare nuovi aggiornamenti!