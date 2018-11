Dragon Ball Super: Broly, il nuovo trailer ci ha mostrato tutte le evoluzioni di Gogeta

Gogeta è finalmente realtà, o meglio è finalmente canonico. Il più recente, seppur breve, trailer di Dragon Ball Super: Broly ci ha mostrato il ritorno della potente Fusione. E non solo, apprendiamo che - a differenza del film originale di Dragon Ball Z che gli diede i natali - vedremo Gogeta in tutte le sue evoluzioni possibili.

Il trailer, infatti, inizia con Gogeta in forma base, confermando gran parte delle immagini promozionali che sono trapelate dal mercato giapponese: finora non avevamo mai visto il guerriero con i capelli neri, se non nelle forme "sbagliate" della Fusione (quella grassa e quella scheletrica).

In seguito apprendiamo che, per far fronte a Broly trasformato in Super Saiyan, Gogeta dovrà sfoggiare a sua volta l'iconica forma con i capelli dorati. Un'evoluzione che abbiamo già visto in Dragon Ball Z: Il diabolico guerriero degli Inferi, anche se in questo frangente il design del combattente è stato rivisto e il suo outfit prevede dei colori leggermente diversi.

Infine, quando Broly raggiungerà la tremenda e potente forma Full Power, Gogeta sarà costretto a ricorrere alla trasformazione che tutti i fan chiamavano a gran voce: il Super Saiyan Blue. Dragon Ball Super: Broly, insomma, ci mostrerà tutte (o quasi) le trasformazioni possibili dell'amata Fusione Metamor: all'appello mancherebbe il Super Saiyan God con i capelli rossi, ma chissà che il film non ci riservi un piccolo cameo di questa evoluzione.