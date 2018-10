Dragon Ball Super: Broly, il nuovo trailer svela il ruolo di Re Vegeta nel film

Mancano ormai solo 2 mesi all'arrivo nelle sale giapponesi dell'attesissimo Dragon Ball Super: Broly, e, grazie alle informazioni che trapelano attraverso immagini, interviste e trailer,scopriamo sempre nuovi dettagli. Nell'ultimo trailer pubblicato, ad esempio,veniamo a saperne di più sul ruolo di Re Vegeta, che a quanto pare sarà molto rilevante.

Il secondo trailer, pubblicato di recente, riguardante il nuovo lungometraggio che andrà ad arricchire la mitologia opera di Akira Toriyama, dal titolo Dragon Ball Super: Broly, ha svelato molte informazioni interessanti per i fan. Tra queste ultime può essere annoverata senza dubbio quella che concerne il ruolo che ricoprirà nella pellicola il padre di Vegeta, Re Vegeta.

Da quello che il nuovo, esteso, trailer ha mostrato, una parte consistente del film si svolgerà in dei flashback riguardanti il passato della razza saiyan e del suo rapporto con quello che ne diventerà il dominatore incontrastato e, successivamente, il genocida, Freezer. Dalle immagini che vediamo, Re Vegeta, padre dell'orgoglioso principe dei saiyan destinato a diventare il rivale di Goku, sembra intento a istruire il suo popolo sul come obbedire appropriatamente al conquistatore alieno. Il filmato sembra differire leggermente dalla versione tradizione, con la nave da guerra di Freezer che tocca il suolo del Pianeta Vegeta per la prima volta e il villain della futura saga di Namek che guarda intimidatorio il sovrano, costringendolo ad inginocchiarsi e ad ordinare ai suoi compatrioti di fare lo stesso. Il terrore sul suo volto è evidente, tanto che queste sono le parole che pronuncia:

"I saiyan devono seguire gli ordini di Freezer".

Anche se il monarca non può far altro che piegarsi alla paura che incute Freezer, egli non è senza speranza, come vediamo in una scena successiva in cui parla al suo primogenito (ancora incubato in una capsula), dicendogli che è un saiyan "veramente dotato".

Del resto il film sembra concentrarsi molto sul rapporto e le influenze che i padri hanno avuto nei confronti dei tre figli protagonisti, Goku, Vegete e Broly. Che sia questa la chiave di lettura della pellicola? Non ci resta che attendere il 14 dicembre per scoprirlo, quando Dragon Ball Super: Broly arriverà nei cinema giapponesi. A gennaio invece, sbarcherà nelle sale degli Stati Uniti.