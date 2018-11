Dragon Ball Super: Broly, il nuovo trailer spunta online e ci svela la canzone 'Blizzard'

Sapevamo che in queste ore avremmo avuto un nuovo trailer di Dragon Ball Super: Broly. Proprio in questi minuti è trapelato online dal Giappone un leak del video in questione, che ci permette di gustare scene inedite del film e la nuova theme song, intitolata Blizzard. AGGIORNAMENTO: il video è ora disponibile in versione ufficiale e completa e dura 1 minuto e 30 secondi circa.

Alcuni dei frame di cui si compone il video sono inclusi nei meravigliosi screenshot emersi online questa mattina e che ritraggono Goku, Vegeta e Broly in una serie di primi piani e pose davvero intensi.

Nel trailer vediamo fare nuovamente la sua comparsa anche Piccolo, che a quanto pare avrà un ruolo di spicco all'interno della pellicola, ma anche Beerus e Whis. Quest'ultimo, a quanto pare, sarà coinvolto in maniera particolare, anche se non è chiaro in che modo potrà interagire con i tre saiyan protagonisti.

Vediamo poi Vegeta Super Saiyan God in azione, compresa la potenza e la furia dell'antagonista. Il tutto è accompagnato da 'Blizzard', la canzone ufficiale che compone la colonna sonora di Dragon Ball Super: Broly e di cui, finalmente, abbiamo una breve preview grazie al trailer in questione.

