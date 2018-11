Dragon Ball Super: Broly, il nuovo trailer trapela online e ci svela la canzone 'Blizzard'

Sapevamo che in queste ore avremmo avuto un nuovo trailer di Dragon Ball Super: Broly. Proprio in questi minuti è trapelato online un leak del video in questione, che ci permette di gustare scene inedite del film e la nuova theme song, intitolata Blizzard.

Più che un trailer vero e proprio, in realtà, si tratta di uno spot TV che ci propone una trentina di secondi di scene inedite. Alcuni dei frame di cui si compone il video sono inclusi nei meravigliosi screenshot emersi online questa mattina e che ritraggono Goku, Vegeta e Broly in una serie di primi piani e pose davvero intensi.

Nel trailer vediamo fare nuovamente la sua comparsa anche Piccolo, che a quanto pare avrà un ruolo di spicco all'interno della pellicola, ma anche Beerus e Whis. Quest'ultimo, a quanto pare, sarà coinvolto in maniera particolare, anche se non è chiaro in che modo potrà interagire con i tre saiyan protagonisti.

Vediamo poi Vegeta Super Saiyan God in azione, compresa la potenza e la furia dell'antagonista. Il tutto è accompagnato da 'Blizzard', la canzone ufficiale che compone la colonna sonora di Dragon Ball Super: Broly e di cui, finalmente, abbiamo una breve preview grazie al trailer in questione.

Vi piacciono queste nuove sequenze del film? Fatecelo sapere nei commenti!