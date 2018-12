Dragon Ball Super: Broly, omaggio a due donne del film

Continua la promozione di Dragon Ball Super: Broly, grazie all'account Twitter della serie. Oggi verte tutto sul Ladies' Plan dedicato a Bulma e Cheelai.

Negli artwork estratti dal film Dragon Ball Super: Broly che potete vedere in calce, la dedica a due dei personaggi femminili più importanti della pellicola da parte dell'account Twitter di Dragon Ball Super. Per Ladies' Plan si intende un'iniziativa di agenzie di marketing giapponesi già in vigore da alcuni anni che dedicano alle donne con scontistica di vario tipo, dal ramen ai biglietti per il cinema.

Il Ladies' Plan per Bulma e Cheelai spezza quindi la pubblicità basata sui personaggi maschili mostrando una delle protagoniste della saga delle sette sfere e secondo personaggio apparso in assoluto, oltre alla new entry originale dell'ultimo lungometraggio. In occasione del tweet, però, non tutti i commentatori sono stati d'accordo, affermando che avrebbero potuto dare più importanza anche ad altre comparse femminili di Dragon Ball Super: Broly.

Il nuovo prodotto dell'universo Dragon Ball è proiettato nei cinema nipponici a partire dal 14 dicembre, mentre arriverà in Italia il 28 febbraio 2019 grazie a Koch Media.