Dragon Ball Super: Broly, online il nuovo trailer: confermata la presenza di Bardak!

Come un fulmine a ciel sereno, spunta in Rete un nuovo - e per certi versi shockante - trailer di Dragon Ball Super: Broly, che ci presenta nuovi e personaggi e importanti dettagli narrativi.

La clip video, che potete ammirare qui sopra, non è stata probabilmente diffusa in via ufficiale dalla Toei Animation, ma ci permette di ammirare in anteprima tanti dettagli sulla trama. Attraverso il trailer sappiamo che Dragon Ball Super: Broly esplorerà le origini dei saiyan, compreso il rapporto tra Freezer e il popolo guerriero.

A gran sorpresa torna Bardak, il padre di Goku protagonista del film Dragon Ball Z: Le origini del mito. I rumor di qualche giorno fa, sulla possibilità che un "uomo misterioso" si aggiungesse al cast di personaggi della pellicola, sono stati infine confermati. Tra le tante novità, apprendiamo che il lungometraggio accoglierà, per la prima volta in versione animata, anche Gine, la madre di Kakaroth, mentre compaiono nel corso del trailer finanche Re Vegeta, Re Cold e le versioni neonate di Goku, Vegeta e Broly, inclusa una versione giovane di Paragas.

Che ve ne pare? Ricordiamo che il film uscirà il 14 dicembre in Giappone, mentre la release americana è fissata per il 16 dicembre. Non conosciamo ancora, invece, la data di lancio italiana.