Dragon Ball Super: Broly ha ottenuto un buon punteggio su Rotten Tomatoes

Dragon Ball Super: Broly, dopo l'uscita al cinema negli Stati Uniti, è sbarcato finalmente anche fuori dal Giappone. Ciò ha permesso al film di Tatsuya Nagamine di riscuotere un'eco mediatica notevole, al punto da risultare terzo al box office americano. Il successo continua, perché la pellicola ha raggiunto un buon punteggio su Rotten Tomatoes.

Stando ai dati in nostro possesso in questo momento, infatti, Dragon Ball Super: Broly ha all'attivo circa 36 recensioni per un punteggio totale dell'83%. Diversamente, la percentuale di gradimento dell'utenza è alle stelle, con addirittura uno score che va oltre il 90%.

Si difende piuttosto bene, insomma, il 20° film del franchise di Akira Toriyama. Restando in tema di recensioni, vi ricordiamo che dal 14 dicembre stesso è disponibile sulle pagine di Everyeye.it il nostro verdetto su Dragon Ball Super: Broly. Siamo infatti volati fino in Giappone e abbiamo visto, in anteprima rispetto alla release italiana, la nuova avventura di Son Goku e soci.

Il nostro parere è tutto sommato in linea con quello che sembra farsi largo sulla rete. Sarete in grado di confermarlo a partire dal prossimo 28 febbraio, data in cui il lungometraggio sbarcherà nei cinema italiani grazie all'iniziativa di Koch Media Italia.